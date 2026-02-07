Ultim'ora Quando torna Anguissa? Conte: "Medici non riescono a risolvere problema alla schiena"

Nella lunga lista di infortunati del Napoli compare ormai da tempo il nome di Frank Zambo Anguissa: il centrocampista azzurro è stato ai box per diversi mesi a causa di una lesione muscolare, dalla quale ha però recuperato da alcune settimane. A intralciare il recupero del camerunese, infatti, è un problema alla schiena sopraggiunto di recente, sul quale ha aggiornato Antonio Conte in conferenza stampa:

"Quello che Anguissa ha avuto in Nazionale a livello muscolare, l'ha recuperato. Adesso ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. Per quanto riguarda Gilmour, ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio. Si dice 'armiamoci e partiamo', noi speriamo di recuperare".

