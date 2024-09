Buongiorno, con lui difesa al sicuro: un solo gol subito in tre partite

vedi letture

Dopo la brutta sconfitta all'esordio, il Napoli di Antonio Conte ha collezionato tre vittorie di fila e dopo il poker di ieri sul campo del Cagliari, alla luce anche dei mezzi passi falsi di Inter e Juventus (nerazzurri fermati dal Monza, bianconeri dall'Empoli), si è preso la testa della classifica. Un 4-0 che non lascia scampo quella della formazione partenopea, ma che al suo interno trova tante certezze, non solo quelle offensive targate Kvaratskhelia e Lukaku (entrambi a segno, l'intesa fra i due sembra davvero funziona): in porta infatti il Napoli può contare su un ritrovato Meret, che ancora una volta ha fatto vedere le su qualità fra i pali, mentre in difesa Conte può contare su un muro con licenza di far male all'avversario.

Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Buongiorno, difensore che il Napoli ha acquistato in estate dal Torino facendo un investimento davvero importante. Nella sconfitta di Verona alla prima in campionato l'ex Toro era assente per un problema alla caviglia, ma da quando c'è lui a guidare la difesa azzurra il Napoli non ha più perso ed ha subito solo un gol (contro il Parma, su calcio di rigore). Lo scrive Tmw.