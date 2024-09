Buongiorno insuperabile: nessuno lo supera in dribbling addirittura da febbraio!

Alessandro Buongiorno è il difensore che ha registrato il minutaggio più elevato tra quelli che non sono stati mai superati in dribbling in Serie A da inizio febbraio in avanti: 1333 minuti da allora per l’attuale giocatore del Napoli, più del doppio rispetto al secondo (Daniele Rugani, 527).

Insomma, l'acquisto più costoso dell'estate (35 milioni di euro più altri 5 di bonus al Torino) si sta rivelando già un fattore. Buongiorno sta dimostrando di valere la spesa fatta da Aurelio De Laurentiis e nel giro di poco tempo è riuscito a diventare anche il leader della difesa azzurra.