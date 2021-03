Cagliari, buone notizie per Cossu: è stato dimesso dall'ospedale

Buone notizie per Andrea Cossu che a nove giorni dall'incidente, è stato dimesso questo pomeriggio dall'ospedale. L'ex calciatore del Cagliari e della Nazionale, ed attuale dirigente dei rossoblù, ha lasciato il reparto di Chirurgia toracica dell'ospedale Businco dove era arrivato in seguito al terribile incidente stradale che l’aveva coinvolto lo scorso 20 febbraio. Il quarantenne dirigente rossoblù dovrà rimanere a riposo per almeno un mese e mezzo e sottoporsi a periodiche visite ortopediche. Oggi per lui anche la visita speciale di Radja Nainggolan.