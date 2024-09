Cagliari-Napoli, la probabile di Sky: "I nuovi dovranno aspettare per essere titolari"

Allarme rientrato per Kvaratskhelia che si era fermato in Nazionale. I controlli hanno escluso qualsiasi problema. Il georgiano quindi sarà regolarmente a disposizione di Conte come riferito da Sky Sport.

A proposito di formazione per domenica, per il momento il tecnico sembra orientato a schierare i soliti noti. Politano è in vantaggio su Neres. Davanti ovviamente Lukaku. Gli ultimi acquisti dovranno aspettare quindi per essere titolari. Lobotka e Anguissa restano in pole. Dietro linea Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno.