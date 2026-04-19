Calcio anche nel giorno di riposo: De Bruyne a Casalnuovo, il motivo

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Anche Kevin De Bruyne ha approfittato del giorno libero, scegliendo però un’attività diversa dal semplice relax.

Dopo la bruttissima sconfitta contro la Lazio, il Napoli ha scelto di concedersi una giornata di pausa per smaltire la delusione. Antonio Conte ha dato il via libera al relax, permettendo ai giocatori di approfittare della splendida domenica di sole. Tra mare e momenti di svago, diversi azzurri si sono goduti il tempo libero: c’è chi ha optato per la spiaggia di Varcaturo e chi per un’uscita in barca, sfruttando il clima ideale per staccare dalla routine degli allenamenti.

De Bruyne tra famiglia e calcio giovanile

Anche Kevin De Bruyne ha approfittato del giorno libero, scegliendo però un’attività diversa dal semplice relax. Il centrocampista ha trascorso la giornata insieme alla sua famiglia, recandosi presso la scuola calcio Real Casarea. Qui ha seguito con attenzione il piccolo Rome impegnato in campo, dimostrando ancora una volta il suo legame con il calcio anche nei momenti lontani dalle competizioni ufficiali.