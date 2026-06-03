Hojlund titolare in amichevole: 74' in campo per l'azzurro

Hojlund titolare in amichevole: 74' in campo per l'azzurro
Oggi alle 22:10Notizie
di Fabio Tarantino
Amichevole per la Danimarca di Hojlund. L'attaccante del Napoli è partito da titolare ed è uscito a metà secondo tempo contro il Congo

Finisce senza reti l’amichevole tra Congo e Danimarca, disputata allo stadio Maurice Dufrasne. La gara si chiude sullo 0-0 dopo novanta minuti equilibrati, con poche occasioni nitide da entrambe le parti e ritmi tipici di una sfida estiva utile soprattutto a testare condizione e soluzioni tattiche. Tra i protagonisti della serata c’è stato Rasmus Hojlund, schierato titolare e rimasto in campo per 74 minuti prima della sostituzione con Hogh.