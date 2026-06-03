Dopo Napoli, Conte riparte dall’estero? Maxi-offerte dal Fenerbahce e dall’Arabia

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Antonio Conte valuta le opportunità per il suo futuro dopo l'addio al Napoli. Il tecnico pugliese è finito nel mirino del Fenerbahce e di alcuni club arabi

Quale sarà il futuro di Antonio Conte dopo l’addio al Napoli? Al momento il tecnico pugliese sta ancora valutando le diverse opzioni sul tavolo. Il suo nome è stato accostato con forza alla Nazionale italiana, tuttavia, fino all’elezione del nuovo presidente della FIGC, non potranno esserci trattative concrete né accordi ufficiali. Inoltre, Conte dovrà fare i conti con la concorrenza di Roberto Mancini, altro profilo particolarmente gradito negli ambienti federali. Nel frattempo, però, l’ex allenatore del Napoli non resta a guardare e sta prendendo in considerazione le richieste già arrivate dall’estero.

Il Fenerbahce sogna Conte, l’Arabia Saudita offre cifre record

Tra le destinazioni più intriganti c’è la Turchia, dove il Fenerbahce sta progettando un ambizioso rilancio, riferisce Sportmediaset. Il candidato alla presidenza Hakan Safi ha infatti presentato un programma di grande impatto che prevede Paolo Maldini nel ruolo di consulente e proprio Antonio Conte alla guida della squadra. L’offerta economica sarebbe di quelle difficili da rifiutare, con uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione. Molto dipenderà dall’esito delle elezioni del club, in programma nel fine settimana: in caso di vittoria di Safi, il progetto potrebbe entrare rapidamente nella fase operativa.

I milioni provenienti dalla Turchia, però, non rappresentano l’unica opportunità per Conte. Dall’Arabia Saudita sarebbero infatti arrivate almeno un paio di proposte economicamente ancora più vantaggiose. Secondo le indiscrezioni, si parlerebbe di offerte superiori ai 25 milioni di euro a stagione, cifre capaci di superare nettamente anche la ricca proposta del Fenerbahce e di rendere ancora più complessa la scelta sul prossimo capitolo della carriera dell’allenatore salentino.