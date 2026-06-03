Sorpresa Insigne, resta a Pescara in Serie C? Primi contatti per la permanenza
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Lorenzo Insigne tra Afragolese e Pescara: il futuro del fantasista napoletano classe 1991 è ancora tutto da decidere.
Mentre l’Afragolese continua a coltivare il sogno di riportare Lorenzo Insigne in Campania, c’è chi invece punta con decisione a tenersi stretto il fantasista napoletano. Si tratta del Pescara che, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali con l’ex capitano del Napoli e il suo entourage, nonostante la recente retrocessione del club in Serie C.
Il futuro di Insigne tra Serie C e attesa di chiamate dalla Serie A
Dal canto suo, Insigne sta valutando con attenzione tutte le opzioni a disposizione, senza escludere alcuna pista. L’idea del giocatore sarebbe quella di attendere eventuali proposte da club di Serie A o Serie B prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro, lasciando così aperti diversi scenari per il prosieguo della carriera.
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