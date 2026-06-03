Ufficiale Formazioni Lussemburgo-Italia, le scelte di Baldini: undici rivoluzionato

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Italia di scena per l'amichevole contro il Lussemburgo. Le scelte del ct Baldini con tanti giovani in campo. C'è Donnarumma tra i big

Dopo il deludente risultato ottenuto contro la Bosnia, l'Italia torna in campo per l'amichevole contro il Lussemburgo e il commissario tecnico Silvio Baldini sceglie di voltare pagina affidandosi a un undici profondamente rinnovato. Tra i pali confermato Donnarumma, mentre in difesa trovano spazio Favasuli, Chiarodia, Comuzzo e Bartesaghi. A centrocampo Baldini si affida a Ndour, Lipani e Pisilli, mentre il tridente offensivo sarà composto da Cherubini, Esposito e Koleosho. Una scelta che testimonia la volontà del tecnico di valutare da vicino alcuni dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Italia-Lussemburgo, le scelte di Baldini

Per la sfida contro il Lussemburgo, il CT azzurro vara dunque un 4-3-3 ricco di novità e di giovani talenti. Un test importante per verificare la risposta del gruppo dopo la battuta d'arresto contro la Bosnia e per raccogliere indicazioni utili in vista dei prossimi impegni della Nazionale. E soprattutto per il futuro. Aspettando nuovo ct e nuovo presidente Figc.

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. CT: Silvio Baldini