Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: alle 12.30 parte l'abbuffata, chiude il derby

La Serie scende in campo con altre quattro gare valide per la 19ª giornata. Si parte alle 12.30 con Monza-Cagliari, alle 15.00 Lecce-Genoa e alle 18.00 Torino-Parma. Stasera alle 20.45 il derby fra Roma e Lazio. In campo anche la Serie C e le gare più belle dei maggiori campionati europei.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 5 gennaio

12.30 Monza-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 SPAL-Perugia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

13.00 Cremonese-Udinese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.30 Magenta-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Lecce-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Fulham-Ipswich Town (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

15.00 Benevento-Catania (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Torres-Pescara (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Messina-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Latina-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Legnago-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Sorrento-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Sassuolo-Sampdoria (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Liverpool-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

17.30 Padova-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Giugliano-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Carpi-Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Lecco-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Turris-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Torino-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Roma-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)