Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via l’11ª giornata di Serie A
In questo venerdì 7 novembre comincia l’undicesima giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match tra Pis e Cremonese. Si gioca anche nel Campionato Primavera, in Serie B e C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
13.30 El Salvador-Colombia (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Inghilterra-Haiti (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Germania-Corea del Nord (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Egitto-Venezuela (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.00 Parma-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.45 Messico-Costa d'Avorio (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.15 Svizzera-Corea del Sud (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Brasile-Indonesia (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Zambia-Honduras (Mondiali Under 17) - FIFA+
18.30 Al Najma-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.30 Bayern-Union Berlino (Bundesliga femminile) - DAZN
20.00 Fiorentina-Roma (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Spezia-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Werder Brema-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Campobasso-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ascoli-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Cavese-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Pisa-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Elche-Real Sociedad (Liga) - DAZN
