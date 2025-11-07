Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via l’11ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via l’11ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
In questo venerdì 7 novembre comincia l’undicesima giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match tra Pis e Cremonese. Si gioca anche nel Campionato Primavera, in Serie B e C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

13.30 El Salvador-Colombia (Mondiali Under 17) - FIFA+

13.30 Inghilterra-Haiti (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.00 Germania-Corea del Nord (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Egitto-Venezuela (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.00 Parma-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.45 Messico-Costa d'Avorio (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.15 Svizzera-Corea del Sud (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Brasile-Indonesia (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Zambia-Honduras (Mondiali Under 17) - FIFA+

18.30 Al Najma-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.30 Bayern-Union Berlino (Bundesliga femminile) - DAZN

20.00 Fiorentina-Roma (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Spezia-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Werder Brema-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Campobasso-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Ascoli-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Cavese-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Pisa-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Elche-Real Sociedad (Liga) - DAZN