Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via l’8ª giornata di Serie A
In questo venerdì 24 ottobre comincia l’ottava giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match tra Milan e Pisa. Si gioca anche nel Campionato Primavera, in Serie B e C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
14.30 Frosinone-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.30 Sassuolo-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Gorica-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV
18.15 Italia-Giappone (Amichevole femminile) - RAI 2
18.30 Schalke 04-Darmstadt (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA e NOW
20.00 Al Ittihad-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Modena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Werder Brema-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Foggia-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Novara-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Milan-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Charleroi-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
21.00 Leeds-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Real Sociedad-Siviglia (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Sarmiento-Rosario Central (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
