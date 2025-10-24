Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via l’8ª giornata di Serie A

vedi letture

In questo venerdì 24 ottobre comincia l’ottava giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match tra Milan e Pisa. Si gioca anche nel Campionato Primavera, in Serie B e C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

14.30 Frosinone-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.30 Sassuolo-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Gorica-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV

18.15 Italia-Giappone (Amichevole femminile) - RAI 2

18.30 Schalke 04-Darmstadt (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA e NOW

20.00 Al Ittihad-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Modena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Werder Brema-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Foggia-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Novara-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Milan-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Charleroi-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

21.00 Leeds-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Real Sociedad-Siviglia (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Sarmiento-Rosario Central (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV