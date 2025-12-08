Ufficiale Con una doppietta manda ko la Vecchia Signora! Hojlund è l'MVP di Napoli-Juve

Rasmus Hojlund con una doppietta manda ko la Juventus di Luciano Spalletti e trascina il Napoli in testa alla classifica. Un gol per tempo per l'attaccante azzurro e non solo, è lui il Panini player of the match di Napoli-Juventus.

Di seguito lo scatto che ritrae il danese con il premio di MVP della gara.