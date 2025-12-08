Ufficiale
Con una doppietta manda ko la Vecchia Signora! Hojlund è l'MVP di Napoli-Juve
Rasmus Hojlund con una doppietta manda ko la Juventus di Luciano Spalletti e trascina il Napoli in testa alla classifica. Un gol per tempo per l'attaccante azzurro e non solo, è lui il Panini player of the match di Napoli-Juventus.
Di seguito lo scatto che ritrae il danese con il premio di MVP della gara.
Rasmus Hojlund è il Panini Player Of The Match di #NapoliJuve! pic.twitter.com/KZc1ovx57X— Lega Serie A (@SerieA) December 7, 2025
Vittoria goduriosa. Il Napoli sempre in testa, Juve a casa senza gloria di Francesco Molaro
