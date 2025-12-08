Prima pagina Capolavoro Conte, Corriere dello Sport: "Napoli in testa, Juve spallata e Inter sorpassata"

Capolavoro Conte: Napoli in testa, Juve spallata e Inter sorpassata: così titola la prima pagina del Corriere dello Spor. Antonio Conte firma un’altra notte da manifesto. Il Napoli batte la Juventus 2-1, lo fa senza sette giocatori e con la forza delle squadre che sanno adattarsi alle difficoltà, e si prende la vetta della classifica superando anche l’Inter.

Una vittoria pesante, forse decisiva per l’inerzia del campionato, che profuma di capolavoro tecnico e mentale. La firma in calce è quella di Hojlund, autore di una doppietta che manda al tappeto i bianconeri e rende vano il pari momentaneo di Yildiz.