Tuttosport: "Ahi Spalletti: fuori Yildiz e la Juve si spegne"

Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

"Ahi Spalletti: fuori Yildiz e la Juve si spegne". Questo l'attacco a Luciano Spalletti sulla prima pagina di Tuttosport con la Juve che cede quando Kenan Yildiz lascia il campo. 

Luciano Spalletti paga scelte che sanno di rinuncia ancor prima che di strategia. La Juve si presenta senza una vera punta di ruolo, con il talento offensivo accumulato in panchina come merce fragile da non usare. Yildiz agisce da riferimento avanzato in un 3-5-2 rigido, spesso, povero di fantasia.