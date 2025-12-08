Prima pagina

Il Mattino: "FantaNapoli: davanti a tutti"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro la Juventus, che permette ai campioni d'Italia di portarsi al primo posto in classifica in solitaria: "FantaNapoli: davanti a tutti. Prova di forza al Maradona contro la Juve dell'ex Spalletti. doppio colpo di Hojlund, super Neres". Di seguito la prima pagina integrale.