Juventus ko, Tuttosport punge Spalletti: “Toglie Yildiz e perde!”

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:30Notizie
di Antonio Noto

La Juventus cade a Napoli, dominata dalla squadra di Antonio Conte. Non convince la gestione della gara di Luciano Spalletti, sul risultato di 1-1 il tecnico bianconero toglie l'autore del pari Yildiz e poco dopo subisce il gol vittoria del Napoli. Tuttosport, nella sua edizione online, critica la scelta dell'ex allenatore del Napoli, titolando: "Toglie Yildiz e perde!”.

