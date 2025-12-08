Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Vedi che Napoli: Conte in testa, Spalletti a -8"

Oggi alle 07:45Notizie
di Arturo Minervini

"Vedi che Napoli: Conte in testa, Spalletti a -8". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per il Napoli scappa e lo fa con l’autorità delle squadre mature, quelle che sanno colpire nei momenti giusti e reggere l’urto quando la pressione sale.

La doppietta di Hojlund lancia gli azzurri, mentre alla Juventus non basta Yildiz: il distacco in classifica dei bianconeri diventa pesante, otto punti che iniziano a pesare come un macigno.