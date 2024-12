Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: apre l'Atalanta, chiudono Juve e Real Madrid

Non solo il Napoli, in questo sabato il calcio regala spettacolo in tutta Europa. In Serie A c'è anche la Juventus, con la doppia copertura televisiva, mentre sempre solo su DAZN - come il Napoli - l'Atalanta, in campo alle 15 a Cagliari. Tanta Serie B, tanta Serie C e l'immancabile calcio estero: la copertura televisiva di questo sabato di calcio.

11.00 Udinese-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Genoa-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Lazio-Milan (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

13.00 Atalanta-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cagliari-Sampdoria (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Espanyol-Osasuna (Liga) - DAZN

14.00 Lokomotiva Zagabria-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - MOLA

15.00 Cagliari-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Cesena-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.00 Frosinone-Sassuolo (Serie B) - DAZN

15.00 Reggiana-Modena (Serie B) - DAZN

15.00 Sudtirol-Mantova (Serie B) - DAZN

15.00 Atalanta U23-Lecco (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Casertana-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Juventus Next Gen-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Novara-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Legnago-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Sorrento-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Torino-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Empoli-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Napoli-Roma (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Mainz-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Liverpool-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Arsenal-Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 PAS Lamia-AEK Atene (Campionato greco) - MOLA

16.15 Maiorca-Girona (Liga) - DAZN

17.15 Sampdoria-Spezia (Serie B) - DAZN

17.30 Catania-Potenza (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Padova-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Benevento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Sestri Levante-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Giana Erminio-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Udinese-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Nottingham Forest-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Siviglia-Celta (Liga) - DAZN

18.30 St. Pauli-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.45 Heerenveen-PSV (Eredivisie) - MOLA

19.45 Campobasso-Pescara (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Juventus-Venezia (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Feyenoord-Heracles (Eredivisie) - MOLA

21.30 Sporting-Boavista (Campionato portoghese) - DAZN

23.15 Boca Juniors-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA