Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Cremonese
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In questo venerdì 23 aprile inizia la 34esima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli apre il turno di campionato ospitando la Cremonese alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la programmazione completa in tv.
19.00 Monza-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Napoli-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Brest-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 St. Johnstone-Raith Rovers (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Avellino-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Betis-Real Madrid (Liga) - DAZN
21.00 Sunderland-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
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