Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Cremonese

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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 23 aprile inizia la 34esima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli apre il turno di campionato ospitando la Cremonese alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la programmazione completa in tv.

19.00 Monza-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Napoli-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Brest-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 St. Johnstone-Raith Rovers (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Avellino-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Betis-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Sunderland-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW