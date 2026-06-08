Under 21, l'Italia batte di misura l'Albania: brilla Rao, in campo 84'

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Italia Under 21 batte Albania 1-0: decisivi Calvani, Alesi e Rao.

L'Italia Under 21 chiude la stagione con una vittoria e conferma il momento positivo del calcio azzurro dopo il trionfo dell'Under 17 agli Europei e i successi della Nazionale maggiore nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. A Fontanafredda, la formazione guidata ad interim da Carmine Nunziata ha superato l'Albania per 1-0 grazie alla rete decisiva di Calvani, servito da un perfetto assist di Alesi. Una gara non semplice per gli azzurrini, che hanno dovuto fare i conti con un avvio contratto e con la buona organizzazione degli avversari, capaci di rendersi pericolosi nel primo tempo con Toma.

Rao e Alesi brillano nella ripresa, decide Calvani

Dopo una prima frazione molto combattuta, l'Italia è cresciuta sensibilmente nella ripresa, mostrando maggiore fluidità di gioco e qualità nelle proprie iniziative offensive. Tra i migliori in campo Emanuele Rao, attaccante di proprietà del Napoli, rimasto sul terreno di gioco fino all'84', e soprattutto Alesi, autore dell'assist che ha permesso a Calvani di sbloccare il risultato con un inserimento perfetto in area e una conclusione vincente da distanza ravvicinata. Nel finale, complice anche il numero elevato di sostituzioni effettuate da entrambe le squadre, il ritmo della gara si è abbassato, ma gli azzurrini hanno mantenuto grande compattezza difensiva, senza concedere occasioni significative all'Albania per raggiungere il pareggio.