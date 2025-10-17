Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: gioca il Benfica, in campo anche Bundes, Liga e Ligue 1
Tanti appuntamenti in questo venerdì 17 ottobre. In campo il Benfica, eurorivale del Napoli in Champions League, ma anche Bundesliga, Ligue 1, Serie B, Serie C e Liga. Di seguito la programmazione in tv.
18.30 Hannover-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Essen-Hoffenheim (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Virtus Entella-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Union Berlino-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Alcione-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Torres-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Novara-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Chaves-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV
20.45 PSG-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.45 Standard Liegi-Anversa (Campionato belga) - DAZN
20.45 Dunfermline-Raith Rovers (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Oviedo-Espanyol (Liga) - DAZN
