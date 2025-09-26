Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: gioca il Benfica, in campo anche Ligue 1, Bundes e Liga

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: gioca il Benfica, in campo anche Ligue 1, Bundes e LigaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

Tanti appuntamenti in questo venerdì 26 settembre. In campo il Benfica, eurorivale del Napoli in Champions League, il Campionato Primavera, ma anche Bundesliga, Ligue 1, Serie B e Liga. Di seguito la programmazione in tv.

16.30 Bologna-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Inter-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Schalke 04-Greuther Furth (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.00 Al Ittihad-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.30 Catanzaro-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Bayern-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

20.45 Strasburgo-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Girona-Espanyol (Liga) - DAZN

21.15 Benfica-Gil Vicente (Campionato portoghese) - DAZN