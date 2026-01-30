Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 23ª giornata di Serie A

In questo venerdì 30 gennaio si gioca il primo anticipo del 23esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 la sfida tra Lazio e Pisa. Si gioca anche in Serie B, C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

12.00 Sorteggio spareggi Champions League - SKY SPORT 24, AMAZON PRIME VIDEO, NOW e UEFA.TV

13.00 Sorteggio spareggi Europa League - SKY SPORT 24, NOW e UEFA.TV

18.00 Inter-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Al Kholood-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Colonia-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW

20.30 Bari-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Perugia-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Guidonia-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Ascoli-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Lazio-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lens-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 St. Johnstone-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Espanyol-Alaves (Liga) - DAZN