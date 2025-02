Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 24esima giornata di Serie A

Archiviata la due giorni di Coppa Italia e il recupero di campionato andato in scena ieri sera tra Fiorentina e Inter, riparte oggi la Serie A con il match tra Como e Juventus. Oltre al campionato italiano, in programma anche gare di Serie B, Serie C, Liga, Bundesliga e non solo. Di seguito la programmazione in tv.

16.00 Sampdoria-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Bayern-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Brescia-Salernitana (Serie B) - DAZN

20.30 Perugia-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Latina-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Como-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Valladolid (Liga) - DAZN

21.15 Porto-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

23.15 Huracan-Tigre (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA