Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 32ª giornata di Serie A

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In questo venerdì 10 aprile si gioca il primo anticipo del trentaduesimo turno di Serie A. In campo alle ore 20:45 la Roma, che ospita all’Olimpico il Pisa. Si gioca in Serie B e C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

18.00 Paris FC-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Frosinone-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Alcione-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Augsburg-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

20.45 Roma-Pisa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.45 Charleroi-Anversa (Campionato belga) - DAZN

21.00 Real Madrid-Girona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 West Ham-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW