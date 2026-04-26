Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la 34ª giornata di Serie A
In questa domenica 26 aprile prosegue la 34ª giornata di Serie A che prevede quattro match: start alle ore 12:30 con Fiorentina-Sassuolo, si continua con Genoa-Como alle 15:00, poi Torino-Inter alle 18:00 e a chiudere alle 20:45 Milan-Juventus. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
11.00 Lecce-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Fiorentina-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Milan-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Paderborn-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
14.00 Rayo Vallecano-Real Sociedad (Liga) - DAZN
14.30 Campobasso-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Arezzo-Torres (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Ternana-Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Forlì-Perugia (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Juventus Next Gen-Bra (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Vis Pesaro-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
14.30 Pontedera-Livorno (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
14.30 Guidonia-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
14.30 Gubbio-Pineto (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
15.00 Genoa-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Frosinone-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Nuova Igea-Messina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
15.00 Dundee United-Dundee (Campionato scozzese) - COMO TV
16.00 Chelsea-Leeds (FA Cup) - HBO MAX, DAZN e DISCOVERY+
16.00 Rijeka-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
16.15 Oviedo-Elche (Liga) - DAZN
16.30 Arsenal-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+
17.30 Hibernian-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
18.00 Torino-Inter (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW
18.00 Atalanta U23-Catania (Serie C) - SKY SPORTMAX e NOW
18.00 Trapani-Siracusa (Serie C) - SKY SPORTMIX e NOW
18.00 Foggia-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
18.00 Benevento-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.00 Crotone-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.00 Cavese-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Casertana-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
18.00 Potenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
18.00 Team Altamura-Casarano (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
18.00 Picerno-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
18.00 Ternana-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
18.45 Dinamo Zagabria-Varazdin (Campionato croato) - COMO TV
19.00 Estrela Amadora-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
18.30 Osasuna-Siviglia (Liga) - DAZN
20.45 Milan-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT e NOW
21.00 Villarreal-Elche (Liga) - DAZN
21.30 AFS-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
