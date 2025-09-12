Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ripartono i campionati europei, si gioca anche in B e C

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ripartono i campionati europei, si gioca anche in B e CTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

Dopo la pausa per le nazionali, ripartono oggi, 12 settembre 2025, diversi campionati europei. In campo la Bundesliga, la Primeira Liga, la Ligue 1 e la Liga. Si gioca anche in Serie B e Serie C. Di seguito la programmazione in tv.

20.00 Al Ittihad-Al Fateh (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Avellino-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Foggia-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Potenza-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Monopoli-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Ospitaletto-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Arzignano-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Marsiglia-Lorient (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Siviglia-Elche (Liga) - DAZN

21.15 Benfica-Santa Clara (Campionato portoghese) - DAZN