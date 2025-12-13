Supercoppa Italiana, allenamenti e conferenze: il programma completo
Manca pochissimo alla Supercoppa Italiana, con le due semifinali Napoli-Milan e Bologna-Inter in programma rispettivamente giovedì 18 dicembre e venerdì 19 dicembre, entrambe alle 20:00 (orario italiano). La finale si terrà invece lunedì 22 dicembre. Ecco di seguito tutti gli orari, le informazioni e il programma completo:
Mercoledì 17 dicembre
NAPOLI:
• ore 12.30 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media.
• ore 16.00 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
MILAN:
• ore 13.00 (local time): conferenza stampa di Massimiliano Allegri accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30
minuti.
• ore 19.00 (local time): allenamento presso il Princess Noura con i primi 15 minuti aperti ai media.
Giovedì 18 dicembre
BOLOGNA:
• ore 11.00 (local time): allenamento presso l’Al Nassr con i primi 15 minuti aperti ai media.
• ore 13.30 (local time): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
INTER:
• ore 12.00 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Bin Stadium con i
primi 15 minuti aperti ai media.
• ore 14.30 (local time): conferenza stampa di Cristian Chivu accompagnato da
un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro