Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Oggi alle 16:15Notizie
di Francesco Carbone

Meno uno a Udinese-Napoli, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno in vista della partita di domani in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Meno uno a Udinese-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina alla vigilia del match contro i friulani. Il gruppo ha effettuato una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 