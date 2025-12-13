Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: ecco tutte le cifre

di Francesco Carbone

Il montepremi totale della Supercoppa italiana 2025-2026 ammonta a quasi 23 milioni di euro. Questo bottino verrà suddiviso tra le quattro squadre che parteciperanno al format della Final Four: il Napoli, il Bologna, il Milan e l'Inter. L’edizione del torneo si svolgerà nuovamente in Arabia Saudita, tra il 18 e il 22 dicembre, in pieno campionato.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il montepremi esatto sarà di 22,5 milioni di euro. La squadra vincitrice della Supercoppa si aggiudicherà 9,5 milioni, a cui si aggiungeranno 1,5 milioni in caso di disputa di un’amichevole contro la vincente della Supercoppa araba. Le due semifinaliste uscenti riceveranno invece 2,4 milioni ciascuna, mentre la finalista sconfitta incasserà 6,7 milioni.