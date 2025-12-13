Tabù Napoli per l’Udinese: l’ultima vittoria risale a quasi 10 anni fa

vedi letture

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese, grazie a 14 successi e quattro pareggi. Nella loro storia, i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga nel massimo torneo soltanto contro due squadre: Cesena (26) e Roma (19).

L'ultima vittoria dell’Udinese contro i partenopei risale al 3 aprile 2016, quando i friulani vinsero 3-1 in casa con una doppietta di Bruno Fernandes e un gol di Théréau, mentre per il Napoli segnò Higuaín. Negli ultimi sei incontri di campionato, invece, si sono alternati un successo del Napoli e un pareggio, con l'ultimo pareggio 1-1 datato febbraio 2025.