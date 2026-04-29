Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Champions, c'è Atletico-Arsenal
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In questo mercoledì 29 aprile continua la Champions League con l’altra semifinale d’andata: dopo PSG-Bayern Monaco, oggi alle 21 è il turno di Atletico Madrid-Arsenal. Di seguito la programmazione completa.
17.00 Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA
18.10 Al Taawoon-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Atletico Madrid-Arsenal (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.15 Sporting-Tondela (Campionato portoghese) - DAZN
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