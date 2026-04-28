Osimhen-Galatasaray, dalla Nigeria: "Vuole andare via! Trovato accordo 'romantico'"

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Sul fronte mercato, l’Arsenal appare al momento in pole per assicurarsi l’attaccante, mentre resta complicata un’eventuale destinazione in Serie A.

Victor Osimhen sarebbe vicino a una svolta importante per il suo futuro. Secondo quanto riportato dal portale nigeriano OwnGoalNigeria, l’attaccante avrebbe raggiunto un accordo con il Galatasaray per una cessione nella prossima estate. Alla base della decisione ci sarebbe la volontà del giocatore di intraprendere una nuova esperienza, con il club turco disposto a lasciarlo partire solo di fronte a un’offerta ritenuta adeguata. Le parti avrebbero quindi stabilito che il trasferimento potrà concretizzarsi esclusivamente a fronte di una proposta economicamente molto elevata.

Tra clausole e possibili destinazioni

L’intesa tra Osimhen e il Galatasaray includerebbe anche una particolare “clausola romantica”: il nigeriano firmerebbe con il nuovo club un contratto di quattro anni, lasciando aperta la possibilità di tornare in futuro a Istanbul per chiudere la carriera. Inoltre, sarebbe prevista una sorta di diritto di priorità per il Galatasaray in caso di nuova cessione. Sul fronte mercato, l’Arsenal appare al momento in pole per assicurarsi l’attaccante, mentre resta complicata un’eventuale destinazione in Serie A a causa della clausola “anti-Juve” voluta da Aurelio De Laurentiis, che renderebbe molto onerosa una vendita in Italia.