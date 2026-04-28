Serie A, classifiche a confronto: Napoli in negativo! Inter a +8, insuperabile Fabregas

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Al termine della 34ª giornata di Serie A, il confronto tra la classifica attuale e quella della scorsa stagione offre diversi spunti interessanti.

Al termine della 34ª giornata di Serie A, il confronto tra la classifica attuale e quella della scorsa stagione offre diversi spunti interessanti. L’Inter capolista, che nel prossimo turno contro il Parma potrebbe laurearsi matematicamente campione d’Italia, ha raccolto otto punti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Decisamente diverso il percorso del Napoli di Antonio Conte: un anno fa i partenopei erano primi con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, mentre oggi si ritrovano con un saldo negativo di cinque punti. Bene invece il Milan, che nel primo anno del “Allegri bis” registra un +13. Leggermente positivi anche i bilanci di Juventus e Roma, mentre il Como di Cesc Fabregas si distingue come la squadra con il miglior miglioramento in assoluto: +19 rispetto alla passata stagione.

I dati tra crolli e conferme

Sul fronte opposto, la situazione più complicata è quella della Fiorentina, che segna il peggior dato del campionato con un pesante -22 nonostante una salvezza ormai acquisita. Trend negativi anche per Atalanta (-11), Lazio (-12), Bologna (-13) ed Hellas Verona (-13). Nell’ultimo turno sono arrivate invece le aritmetiche salvezze per il Torino di D’Aversa e per il Parma di Cuesta, al primo anno da allenatore e protagonista di un autentico capolavoro: i ducali, infatti, hanno migliorato il proprio rendimento di dieci punti rispetto alla scorsa stagione.

Inter 79 punti (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 34 partite)

Napoli 69 (-5)

Milan 67 (+13)

Juventus 64 (+2)

Como 61 (+19)

Roma 61 (+1)

Atalanta 54 (-11)

Lazio 48 (-12)

Bologna 48 (-13)

Sassuolo 46 (in Serie B)

Udinese 44 (+3)

Parma 42 (+10)

Torino 41 (-2)

Genoa 39 (=)

Fiorentina 37 (-22)

Cagliari 36 (+3)

Lecce 29 (+2)

Cremonese 28 (in Serie B)

Hellas Verona 19 (-13)

Pisa 18 (in Serie B)