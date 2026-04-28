Napoli-Cremonese, giusto assegnare il rigore! Tommasi a Open VAR: “Braccio punibile”

Napoli-Cremonese, giusto assegnare il rigore! Tommasi a Open VAR: “Braccio punibile”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Notizie
di Francesco Carbone
Nel corso dell’ultima puntata di Open Var su Dazn, Dino Tommasi ha commentato gli episodi delle gare dell’ultima giornata di campionato.

Nel corso dell’ultima puntata di Open Var su Dazn, la prima dopo il suo incarico di designatore arbitrale, Dino Tommasi ha commentato gli episodi delle gare dell’ultima giornata di campionato. Oltre all’analisi di Torino-Inter, sono stati trasmessi anche gli audio relativi a Napoli-Cremonese.

Il rigore assegnato al Napoli

Secondo Tommasi, il calcio di rigore concesso agli azzurri e poi sbagliato da McTominay è da ritenersi corretto: "Ottima decisione di campo di Doveri. Grassi si fa più grande, allarga il braccio fuori dallo spazio corporeo. Chiaramente punibile".