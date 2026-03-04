Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca la seconda semifinale di Coppa Italia
In questo mercoledì 4 marzo va in scena la seconda semifinale di Coppa Italia. Alle ore 21:00 la Lazio ospita l’Atalanta all’Olimpico. Si gioca anche nel Campionato Primavera e sono tantissimi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 4 MARZO
12.00 Lazio-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Torino-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Frosinone-Roma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
14.30 Italia-Polonia femminile Under 19 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
16.00 Parma-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Pontedera-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Vis Pesaro-Bra (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.00 Gubbio-Carpi (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Fiorentina-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
19.00 Carrarese-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Rayo Vallecano-Oviedo (Liga) - DAZN
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Bari-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Frosinone-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Juve Stabia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Palermo-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Brighton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Arezzo-Ternana (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Sambenedettese-Ascoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ravenna-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Livorno-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Torres-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Pineto-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Aston Villa-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
20.30 Manchester City-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
20.30 Lorient-Nizza (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Lazio-Atalanta (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Real Sociedad-Athletic (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Marsiglia-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Aberdeen-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.15 Newcastle-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
23.00 Blooming-San Antonio BB (Copa Sudamericana) - COMO TV
23.00 Caracas-Metropolitanos (Copa Sudamericana) - COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro