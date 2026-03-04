Prima pagina Clamoroso Milan, CdS: “Allegri, il Real ci riprova”

Il Real Madrid starebbe valutando nuove manovre in panchina

“Allegri, il Real ci riprova”. È questo il titolo principale della prima pagina odierna del Corriere dello Sport. A Madrid torna d’attualità il nome di Massimiliano Allegri: sarebbe infatti il terzo tentativo di Florentino Pérez, che aveva già sondato il tecnico nel 2019 e nel 2021.

Il Real Madrid starebbe valutando nuove manovre in panchina, anche alla luce delle recenti decisioni che hanno coinvolto Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa. Resta però un ostacolo importante: Allegri è attualmente sotto contratto con il AC Milan fino al 2027.

In prima pagina spazio anche alla Coppa Italia, con il titolo in taglio alto: “Cesc blocca l’Inter”. La semifinale d’andata tra Como e Inter si chiude sullo 0-0: Martin Vojvoda e Christian Valle sprecano due grandi occasioni, mentre l’Inter colpisce un palo con Matteo Darmian e protesta per un episodio che coinvolge Alessandro Bastoni.