Prima pagina Gazzetta dello Sport sul Milan: "Cuor di Leao"

Il futuro di Rafael Leao torna al centro dei piani del AC Milan. La prima pagina di La Gazzetta dello Sport di oggi dedica ampio spazio al tema del rinnovo dell’attaccante portoghese, sempre più considerato il punto di riferimento tecnico del progetto rossonero.

Il club è al lavoro per prolungare il contratto fino al 2030, con l’obiettivo di allontanare le attenzioni sempre più insistenti di diversi club di Premier League.

Secondo il quotidiano, i contatti tra le parti sono già stati avviati e la dirigenza punta a blindare il numero 10 con un ingaggio da vero top player. L’idea è chiara: costruire il futuro della squadra attorno a uno dei talenti più decisivi della rosa. Non a caso il titolo scelto dal giornale è emblematico, “Cuor di Leao”, a sottolineare il legame sempre più forte tra il portoghese e il mondo rossonero.