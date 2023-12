Calcio in tv, tutte le gare di oggi: si parte con Lecce-Frosinone, poi il Napoli

Si gioca davvero in ogni campionato top e in tutte le categorie. Di seguito la programmazione tv odierna.

Come di consueto è un sabato ricco di calcio, anche oggi 15 dicembre 2023. Non soltanto Napoli-Cagliari, in campo alle 18 al Maradona e in diretta su DAZN. Si parte con Lecce-Frosinone (anche questa esclusiva DAZN), ma si gioca davvero in ogni campionato top e in tutte le categorie. Di seguito la programmazione tv odierna.

11.00 Fiorentina-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga femminile) - DAZN

12.30 Milan-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

13.00 Juventus-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cagliari-Frosinone (Campionato Primavera) - SILIVE

13.00 Tottenham-Arsenal (Women's Super League) - DAZN

14.00 Zona Gol Serie B - DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Venezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Feralpisalò-Cremonese (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Reggiana-Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Brescia-Como (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Modena-Cittadella (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14.00 Celta-Granada (Liga) - DAZN

14.00 Friburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN

15.00 Lecce-Frosinone (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Verona-Sassuolo (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Sampdoria-Juventus Women (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Augsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 Manchester City-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT UNO

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Cosenza-Parma (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Palermo-Pisa (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Ascoli-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Athletic Bilbao-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

16.15 Fermana-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Potenza-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.15 Entella-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

17.00 Le Havre-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

18.00 Napoli-Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Burnley-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO

18.30 Lipsia-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

18.30 Siviglia-Getafe (Liga) - DAZN

18.30 Pro Sesto-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252)

18.30 Albinoleffe-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Juve Stabia-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Mantova-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Giana Erminio-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.45 Torino-Empoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Pineto-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

21.00 Valencia-Barcellona (Liga) - DAZN