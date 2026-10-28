Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua il 9° turno di Serie A, è il giorno di Monza-Napoli
Mercoledì 28 ottobre ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con la nona giornata di Serie A che entra nel vivo. Il programma si apre alle 18:30 con tre sfide: Venezia-Inter, Milan-Bologna e Parma-Udinese. In serata, alle 20:45, spazio a Monza-Napoli, con gli azzurri impegnati allo stadio Brianteo, e alla trasferta della Juventus sul campo del Genoa. Una giornata che offre diverse occasioni per seguire le principali squadre del campionato italiano.
Serie B, Serie C e calcio internazionale: il programma in TV
Oltre alle gare di Serie A, il palinsesto calcistico di mercoledì 28 ottobre comprende anche diversi incontri di Serie B e Serie C, senza dimenticare gli impegni delle competizioni internazionali. Un programma articolato che accompagna gli appassionati per tutta la giornata, tra campionati nazionali e sfide europee.
18.00 Spezia-Livorno (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Atalanta-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Dolomiti Bellunesi-Desenzano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.30 Zona (Serie A) - DAZN
18.30 Venezia-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Milan-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Parma-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
18.45 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Bayern-Real Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Servette-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+
19.00 Pisa-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Carrarese-Arezzo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Juve Stabia-Verona (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Union Brescia-Cittadella (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 253),SKY SPORT(canale 257) e NOW
20.30 Carpi-Ravenna (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT(canale 254),SKY SPORT(canale 258) e NOW
20.30 Campobasso-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT(canale 255),SKY SPORT(canale 259) e NOW
20.45 Zona (Serie A) - DAZN
20.45 Genoa-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Monza-Napoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Bayern-Magdeburgo (Coppa di Germania) - COMO TV
20.45 Hannover-Kaiserslautern (Coppa di Germania) - COMO TV
21.00 Hearts-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Lione-Inter (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Arsenal-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+
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