Monza-Napoli, ultime di formazione Sky: out un altro titolarissimo! Marianucci dal 1'

Massimo Ugolini anticipa le scelte di Allegri per Monza-Napoli: Marianucci dal 1', Lobotka verso il rientro.

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Monza, in programma domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 20:45 e valida per la nona giornata di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà gestire una rosa ancora condizionata dalle assenze e un calendario particolarmente impegnativo, con le successive sfide contro Juventus, Porto e Lazio. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, il tecnico azzurro starebbe valutando alcune novità nell'undici iniziale, soprattutto in difesa e a centrocampo. “Emergenza Napoli, Allegri dovrà fare ancora una volta di necessità virtù. Non pochi turni, ma dovrà fare delle scelte avendo Monza, Juve, Porto e Lazio”.

Monza-Napoli, le ultime di formazione: Marianucci a destra, Lobotka verso il rientro

La principale novità potrebbe riguardare la fascia destra della difesa, dove Luca Marianucci è candidato a sostituire Giovanni Di Lorenzo. Al centro del reparto resta da valutare la condizione di Amir Rrahmani, che potrebbe giocare accanto a Rafa Marin, mentre Olivera dovrebbe completare la linea a quattro. Possibile anche il ritorno dal primo minuto di Stanislav Lobotka, con Kevin De Bruyne inizialmente a riposo in vista della Juventus. In attacco, invece, Giovane insidia Noa Lang per una maglia da titolare al fianco di Hojlund e Politano. Ugolini ha spiegato: “La novità in difesa dovrebbe essere Marianucci nella difesa a quattro al posto di Di Lorenzo, con Marianucci a destra. Rrahmani al rientro è da valutare, ma dovrebbe giocare lui con Rafa Marin. Olivera a completare il reparto. Probabile il rientro di Lobotka per dare respiro a De Bruyne verso Juventus-Napoli. Anguissa e McTominay confermati accanto allo slovacco, in attacco Giovane insidia Lang nel tridente con Hojlund e Politano”.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang (Giovane).