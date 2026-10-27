Caressa e Zazzaroni concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà il Monza

Caressa e Zazzaroni concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà il MonzaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:00Notizie
di Francesco Carbone
Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni concordano sul pronostico di Monza-Napoli. Entrambi prevedono una vittoria della squadra di Massimiliano Allegri.

Pronostico condiviso per Monza-Napoli: Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni puntano entrambi sulla vittoria degli azzurri. Nel consueto spazio dedicato alle previsioni calcistiche su Radio Deejay, durante il programma Deejay Football Club, i due giornalisti si sono espressi sulla sfida valida per la nona giornata di Serie A, in programma mercoledì 28 ottobre alle 20:45.

Monza-Napoli, il pronostico di Caressa e Zazzaroni

Sia il giornalista di Sky Sport sia il direttore del Corriere dello Sport prevedono che sia il Napoli di Massimiliano Allegri a conquistare i tre punti allo stadio Brianteo. Una scelta che accomuna entrambi, convinti delle possibilità della formazione partenopea nel turno infrasettimanale. Per gli azzurri, la trasferta in Brianza rappresenta un'occasione importante per tornare alla vittoria dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma e risalire la classifica. 