Caressa e Zazzaroni concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà il Monza
Pronostico condiviso per Monza-Napoli: Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni puntano entrambi sulla vittoria degli azzurri. Nel consueto spazio dedicato alle previsioni calcistiche su Radio Deejay, durante il programma Deejay Football Club, i due giornalisti si sono espressi sulla sfida valida per la nona giornata di Serie A, in programma mercoledì 28 ottobre alle 20:45.
Monza-Napoli, il pronostico di Caressa e Zazzaroni
Sia il giornalista di Sky Sport sia il direttore del Corriere dello Sport prevedono che sia il Napoli di Massimiliano Allegri a conquistare i tre punti allo stadio Brianteo. Una scelta che accomuna entrambi, convinti delle possibilità della formazione partenopea nel turno infrasettimanale. Per gli azzurri, la trasferta in Brianza rappresenta un'occasione importante per tornare alla vittoria dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma e risalire la classifica.
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