Serie A, chi ha la media spettatori più alta? Napoli fuori dal podio: la classifica
Inter e Milan si confermano in testa alla classifica della media spettatori in Serie A, mentre il Napoli resta fuori dalle prime tre posizioni. Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato da Calcio e Finanza, i nerazzurri registrano una media di 74.738 spettatori a partita, precedendo di poco i rossoneri, a quota 74.069. Sul terzo gradino del podio c’è la Roma, che supera i 67mila spettatori medi nelle prime gare casalinghe della stagione. Il Napoli si piazza al quarto posto, con una media superiore ai 45mila tifosi, mentre la Juventus è quinta con 40.828 presenze. Una graduatoria che conferma la grande partecipazione del pubblico negli stadi delle principali squadre italiane.
Riempimento degli stadi: Inter prima, Napoli fuori dal podio
Per quanto riguarda il tasso di riempimento degli impianti, l’Inter si conferma al vertice anche in questa graduatoria, con una percentuale superiore al 99%. Alle spalle dei nerazzurri si piazzano il Cagliari, la Juventus e il Milan, tutti con un tasso di occupazione superiore al 97%. I dati evidenziano come la capacità di riempire lo stadio non dipenda soltanto dal numero assoluto di spettatori, ma anche dalla capienza dell’impianto e dalla continuità della risposta del pubblico.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro