Serie A, medie voto allenatori Tmw: flop Allegri, è 14º e dietro anche ad Aquilani e Juric
Otto giornate di Serie A sono sufficienti per tracciare un primo bilancio sul rendimento degli allenatori attraverso le valutazioni della redazione di Tuttomercatoweb.com. In vetta alla classifica delle medie voto ci sono Rino Gattuso e Gian Piero Gasperini, appaiati al primo posto, mentre Alvini occupa la terza posizione. Una graduatoria che riserva indicazioni interessanti e fotografa le valutazioni raccolte dai tecnici in questo avvio di campionato.
Allegri al 14º posto, davanti anche Aquilani e Juric: la classifica
Non sorride Massimiliano Allegri, che si piazza al 14º posto della graduatoria, alle spalle anche di Aquilani e Juric. Rimangono invariate, invece, le posizioni di Chivu, Amorim e Spalletti, mentre Sarri perde una posizione. La classifica di Tuttomercatoweb.com restituisce così una fotografia delle valutazioni degli allenatori dopo le prime otto giornate di campionato, con il tecnico del Napoli chiamato a migliorare il proprio rendimento per risalire la graduatoria.
1. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.94 (8)
2. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.94 (8)
3. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.88 (8)
4. Cesc Fàbregas (Como) 6.81 (8)
5. Davide Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 6.75 (2)
6. Cristian Chivu (Inter) 6.56 (8)
7. Ruben Amorim (Milan) 6.44 (8)
8. Ignazio Abate (Torino) 6.25 (8)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.19 (8)
10. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 6.13 (4)
11. Ivan Juric (Monza) 6.00 (8)
12. Alberto Aquilani (Sassuolo) 5.94 (8)
13. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.90 (5)
14. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.88 (8)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.88 (8)
16. Luciano Spalletti (Juventus) 5.86 (7)
17. Daniele De Rossi (Genoa) 5.81 (8)
18. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.75 (8)
19. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)
20. Kosta Runjaic (Udinese) 5.56 (8)
21. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
22. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)
23. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 5.17 (3)
24. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro