Serie A, medie voto allenatori Tmw: flop Allegri, è 14º e dietro anche ad Aquilani e Juric

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Oggi alle 20:40 Notizie di Francesco Carbone vedi letture Fonti preferite di

Dopo le prime otto giornate di Serie A, Gattuso e Gasperini condividono il primo posto. Allegri è 14º, alle spalle anche di Aquilani e Juric.