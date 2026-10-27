Crisi Man United, ma Carrick resta al timone: il club crede che possa risalire la china

Il Manchester United conferma la fiducia in Michael Carrick e nel suo staff. Per il momento, la dirigenza esclude un cambio immediato in panchina.

Il Manchester United sceglie la continuità e punta ancora su Michael Carrick per uscire dalla crisi. Secondo quanto riportato da Chris Wheeler del Daily Mail, il club ha deciso di concedere all’allenatore inglese e al suo staff tecnico la possibilità di invertire la rotta e migliorare il rendimento della squadra. Una decisione maturata in un momento delicato, segnato dai risultati deludenti e dal crescente malcontento dei tifosi. La dirigenza dei Red Devils, almeno per il momento, non intende procedere con un avvicendamento in panchina e preferisce dare al tecnico il tempo necessario per lavorare sul gruppo e provare a risalire la classifica.

Manchester United, Carrick sotto pressione: servono risultati immediati

La fiducia della società non cancella le difficoltà e non allenta la pressione sull’allenatore. Carrick sarà chiamato a fornire risposte concrete già nei prossimi impegni, cercando di restituire certezze a una squadra in difficoltà e di ricompattare l’ambiente di Old Trafford. La priorità è ritrovare continuità nei risultati e rilanciare le ambizioni stagionali, evitando che la crisi si aggravi ulteriormente. Per il tecnico inglese, dunque, le prossime partite rappresenteranno un banco di prova importante per dimostrare di poter guidare la squadra fuori dal momento negativo.