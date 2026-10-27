Monza-Napoli, Allegri bestia nera di Juric: tutti i precedenti

Monza-Napoli, Allegri avanti 6-1 nei precedenti con Juric. L'unica vittoria del tecnico brianzolo risale al 2016.

Massimiliano Allegri si presenta alla sfida contro il Monza con precedenti decisamente favorevoli nei confronti di Ivan Juric. Il confronto tra i due allenatori, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Brianteo, sarà il dodicesimo incrocio ufficiale delle rispettive carriere. Negli undici precedenti, infatti, il tecnico del Napoli ha conquistato 6 vittorie, a fronte di 4 pareggi e una sola sconfitta. Un bilancio nettamente favorevole all'allenatore azzurro, che proverà ad allungare ulteriormente la propria serie positiva contro il collega croato nella trasferta valida per la nona giornata di Serie A.

Allegri-Juric, l'unica vittoria del tecnico del Monza risale al 2016: Genoa-Juventus 3-1

Per ritrovare l'unico successo di Ivan Juric contro Massimiliano Allegri bisogna tornare indietro di quasi dieci anni. Era il 27 novembre 2016 quando il Genoa allenato dal tecnico croato superò la Juventus per 3-1 nella stagione 2016/17 di Serie A. Curiosamente, quella vittoria arrivò proprio in occasione del primo confronto diretto tra i due allenatori. Da allora Juric non è più riuscito a battere Allegri nei successivi dieci incroci ufficiali, nei quali sono maturate sei affermazioni per l'attuale tecnico del Napoli e quattro pareggi. Il prossimo appuntamento al Brianteo offrirà dunque ad Allegri l'opportunità di consolidare il proprio vantaggio nei precedenti, mentre Juric cercherà di interrompere un digiuno di vittorie che dura dal novembre 2016.