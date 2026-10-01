Qualificazioni Euro U21, l’Italia piega l’Armenia al 95’! Favasuli sostituito all’intervallo

L'Italia U21 supera l’Armenia solo nel recupero grazie alla rete di Cisse. Lunedì sfida decisiva a Pescara contro la Polonia

L’Italia Under 21 trova la vittoria soltanto al 95’ contro l’Armenia e tiene vivo il sogno della qualificazione diretta agli Europei. Decisiva la rete di Alphadjo Cisse, arrivata al termine di una ripresa in cui gli Azzurrini hanno spinto con maggiore insistenza dopo i tre cambi effettuati da Baldini all’intervallo. Tra questi anche quello dell’esterno del Napoli Costantino Favasuli, sostituito dal romanista Lulli. Prima del gol, però, la squadra aveva fallito un rigore con Koleosho al 77’ e colpito due legni con Cisse e Comuzzo. La rete decisiva nasce da un’azione avviata da Liberali e proseguita con Cherubini, la cui conclusione viene respinta dal portiere: sulla ribattuta arriva Cisse, che firma l’1-0.

Italia Under 21, con la Polonia serve una vittoria

Ora tutto si decide lunedì 5 ottobre a Pescara contro la Polonia, che ha vinto tutte le nove partite disputate. Per agganciarla in classifica, l’Italia dovrà vincere e, dopo il 2-1 dell’andata, servirà un successo con almeno due gol di scarto per avere la meglio negli scontri diretti. In caso contrario, gli Azzurrini chiuderanno al secondo posto. Resta comunque possibile la qualificazione come migliore seconda: al momento la Spagna è davanti soltanto per il maggior numero di gol segnati in trasferta, mentre la Grecia ha gli stessi punti ma una differenza reti peggiore. Se l’Italia non riuscirà a rientrare tra le migliori seconde, dovrà passare dai playoff di novembre.

QUALIFICAZIONI A EURO 2027 - LA CLASSIFICA DEL GIRONE E

1. Polonia 27

2. Italia 24

3. Montenegro 11

4. Svezia 10

5. Macedonia del Nord 7

6. Armenia 0