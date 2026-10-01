Impatto Lang: entra nella ripresa e trascina l’Olanda al pareggio in rimonta in Grecia

L’esterno del Napoli subentra all’intervallo e contribuisce alla reazione dell'Olanda, che recupera due gol alla Grecia e strappano il pareggio nel finale.

L’Olanda evita la sconfitta in Grecia e completa una rimonta dopo essere stata sotto di due gol. Tra i protagonisti della reazione anche Noa Lang, inizialmente in panchina e mandato in campo da Xavi all’intervallo al posto di Van Bommel. L’esterno del Napoli ha dato maggiore vivacità agli Oranje nella ripresa, in una partita in cui ha rimediato anche un cartellino giallo dopo un faccia a faccia con Retsos. Da segnalare anche i due gol annullati a Denzel Dumfries.

Grecia-Olanda, Lang entra nella ripresa: gli Oranje rimontano

La Grecia sembra poter controllare la partita dopo le reti di Ioannidis al 23’ e Masouras al 45+2’, ma l’Olanda reagisce nella ripresa. Van Dijk accorcia le distanze al 59’, mentre Reijnders trova il definitivo 2-2 all’89’, completando la rimonta allo Stadio Toumba di Salonicco. La Grecia sale così a 7 punti e conserva il primo posto nel girone, mentre l’Olanda raggiunge quota 5.